Подмосковный театр кукол покажет спектакль «Кентервильское приведение»
Фото: [Московский областной государственный театр кукол]
Московский областной театр кукол в пятницу покажет спектакль по новелле Оскара Уайльда «Кентервильское приведение».
Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрителям будет предложена оригинальная постановка по известному сюжету. Премьера спектакля состоялась в 2013 году.
Билеты еще есть, их можно приобрести на сайте театра.
Адрес театра: Москва, метро «Таганская», Пестовский переулок, 2.
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