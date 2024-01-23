Подмосковный театр кукол покажет спектакль «Кентервильское приведение»

Московский областной театр кукол в пятницу покажет спектакль по новелле Оскара Уайльда «Кентервильское приведение».

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрителям будет предложена оригинальная постановка по известному сюжету. Премьера спектакля состоялась в 2013 году.

Билеты еще есть, их можно приобрести на сайте театра.

Адрес театра: Москва, метро «Таганская», Пестовский переулок, 2.

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