Подольские гимнастки завоевали медали на турнире «Мы — команда»

В Подольске 21 сентября состоялся открытый турнир по художественной и эстетической гимнастике под названием «Мы — команда», собравший более 200 одаренных спортсменок. В состязаниях приняли участие 16 команд из Подольска, других городов Подмосковья и несколько коллективов из Москвы. Команда из Подольска завоевала внушительное количество наград: пять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых медали, сообщили в пресс-службе г.о. Подольск.

Участницы демонстрировали свое мастерство в общей физической подготовке, личных выступлениях, как в индивидуальных, так и в групповых упражнениях, в дуэтах и трио.

«Художественная гимнастика — это не просто спорт, это искусство, в котором переплетаются красота, грация и сила духа. На турнире «Мы — команда» мы видим, как рождаются новые звезды, и это невероятно вдохновляет. Мы, судьи, делаем все возможное, чтобы оценить выступления гимнасток максимально объективно и справедливо. Наша задача — не только определить победителей, но и поддержать каждую участницу в ее стремлении к совершенству», — отметила Алла Феофилактова, спортивный судья Всероссийской и Международной категории, председатель Федерации художественной и эстетической гимнастики Подольска.

Турнир «Мы — команда» включен в спортивный календарь Подольска и является квалификационным, позволяя гимнасткам получать спортивные разряды. Спортсменки выступали по программам различного уровня, от мастера спорта и ниже, включая третий юношеский разряд.

По результатам соревнований были определены лучшие из лучших. В групповых упражнениях пальму первенства завоевала команда «Русские мелодии», второе место досталось команде «Сапфиры», а третье — «Кокетки».

В личном первенстве среди девочек 2019 года рождения победила Александра Косова, Милана Галкина заняла второе место, а Арминэ Гургенян — третье.

Среди спортсменок 2018 года рождения в индивидуальной программе первый юношеский разряд и золотую медаль получила Ульяна Бородаева. В той же программе, но со вторым юношеским разрядом, серебро досталось Марии Кошелевой, а бронза — Виктории Хрущевой.

В индивидуальной программе среди участниц 2017 года рождения София Горчилина завоевала золото и первый юношеский разряд, Дарья Белоусова — серебро, а Анна Юркова — бронзу.

Среди гимнасток 2016 года рождения лучшей в индивидуальной программе стала Дарья Гуренкова, второй результат показала Элина Мединцева.

Все участницы были награждены медалями, дипломами и кубками, а также памятными подарками от подольской Федерации художественной и художественной эстетической гимнастики.

