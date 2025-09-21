В Подольске стартовал «Осенний чемпионат ТДК»

На стадионе «Труд» в Подольске стартовал «Осенний чемпионат — турнир дворовых команд U15/U17/U20» по футболу, сообщила пресс-служба городского округа Подольск.

В первом туре соревнований определились победители и призеры во всех трех возрастных категориях — все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.

В возрастной категории U20 команда «АК Барс» одержала победу над командой «За Сашку» со счетом 1:0 в финальном поединке, а МФК «Заря» заняла третье место, обыграв команду «ЗАГС» со счетом 2:0.

Среди игроков U17 первое место заняла команда «Мирэком», второе — «Столбовая», третье — «Pandilla». В младшей категории U15 победу одержала «Столбовая», серебро у «Джилюков», бронза — у команды «Истикол».

