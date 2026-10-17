«Пока в минусе»: звезда «Скорой помощи» Волкова призналась, что не зарабатывает на музыкальной карьере

muz-tv: Волкова призналась, что музыкальная карьера пока не приносит прибыли

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

52-летняя звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова совмещает работу в кино с музыкальной карьерой, но пока это приносит ей больше расходов, чем доходов, передает телеканал «МУЗ-ТВ».

Артистка призналась, что концерты собирают полные залы, однако выступления не окупают вложений. В кино Волкова зарабатывает значительно больше. Несмотря на это, актриса не отказывается от мечты о сцене: в ее программе есть композиции с элементами электроники и хип-хопа.

Одну из песен под названием «Глупая» Волкова посвятила сложным отношениям со старшей дочерью Валерией. Через творчество актриса смогла пережить болезненные эмоции, и эта история нашла отклик у других женщин. По словам Волковой, музыка помогает ей справляться с внутренними переживаниями.

Дополнительные расходы у актрисы связаны с ремонтом квартиры на Тверской. Там пока нет даже базовых вещей: дверей, кухни и ванны. Чтобы вложить деньги в ремонт, Волкова продала машину и сейчас экономит.

«Это карма моя. Я все время строю, я все время делаю ремонты. И мне это нравится», — отметила Екатерина.

Несмотря на финансовые трудности, Волкова не отказывается от музыкальных планов. Она продолжает выступать и надеется со временем выйти на более масштабную сцену.

Ранее актриса Екатерина Волкова показала фигуру во время отдыха на Мальдивах.

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