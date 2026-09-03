«Все идеально»: звезда «Скорой помощи» Волкова показала фигуру во время отдыха на Мальдивах

52-летняя актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Скорая помощь», продолжает удивлять своих поклонников, пишет Super. Недавно артистка побрилась налысо из-за операции. Однако это не помешало ей отправиться на Мальдивы и поделиться с подписчиками видео с отдыха.

На кадрах Екатерина в черном бикини с лифом без бретелей и в темных очках танцует на белом песке на фоне лазурного океана. Она напевает свою песню, пританцовывает перед камерой и демонстрирует стройную фигуру.

Фото: [ скриншот видео ]

Публикация быстро набрала популярность, а коллеги актрисы оставили восторженные комментарии. Коллега Екатерины, 40-летняя Ольга Дибцева написала: «Великолепная. Фигура мечты!».

58-летняя телеведущая Екатерина Стриженова добавила: «Красота — страшная сила — все идеально у Екатерины. Слушаем новый трек».

Поклонники также не остались равнодушными: они назвали Волкову «невероятно красивой женщиной» и похвалили ее фигуру, красоту и талант.

Ранее теннисистка Мария Шарапова показала пляжные фото в разных купальниках.