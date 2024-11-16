Пол выкатил на ринг на машине, Тайсон продержался все восемь раундов: подробности «боя века»

Широко разрекламированный поединок Майка Тайсона с боксером-блогером Джейком Полом, трансляцию которого вел американский телеканал Netflix, не превзошел все ожидания, сенсации не получилось и «легенда бокса» уходит с ринга побежденным. Многие смотревшие поединок российские зрители сошлись во мнении, что дерзость и молодость оказались сильнее многолетнего опыта.

Пол перед боем продолжил эпатировать и выехал к рингу на автомобиле. Вел себя уверенно и дерзко и во время поединка. Тайсону также стоит отдать должное: несмотря на свои почтенные 58 лет, он стойко продержался все восемь раундов и ушел побежденным только по решению судей, уступив блогеру 4 очка.

Сам поединок проходил на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас)формате восьми раундов по две минуты.

Напомним, Тайсон, который оказался на полкилограмма тяжелее своего оппонента, имеет за плечами 58 поединков, из которых одержал победу в 50 (44 нокаутом), и 6 поражений. На счету Пола 11 боев, в которых он одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что во время прямой трансляции боя, вернее, перед схваткой, телекамера канала Netflix выхватила обнаженные ягодицы 58-летнего Тайсона, показав их всему миру.