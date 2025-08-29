Полицейские Шатуры завоевали золото областного чемпионата главка полиции и спартакиады «Динамо» и Госавтоинспекции

На полигоне для стрелковой подготовки ГУ МВД России по Московской области состоялись очередные состязания в рамках областного чемпионата главка полиции и спартакиады «Динамо» по служебному биатлону. Эти соревнования были организованы в честь знаменательной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В беговых этапах дистанции составляли 3 километра для мужчин и 1 километр для женщин, с обязательным включением двух огневых рубежей. В состязаниях приняли участие 149 представителей различных силовых ведомств Московской области. Они боролись за призовые места как в командном, так и в личном зачете, отдельно для мужчин и женщин.

«В командном зачете Чемпионата ГУ МВД России и Спартакиады «Динамо» в третьей группе победили спортсмены Шатуры», — сообщила пресс-служба регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Отдел МВД России «Шатурский» на соревнованиях был представлен Игорем Шпагиным, Дмитрием Семеновым и Анастасией Ахметдиновой. Все победители и призеры были отмечены кубками, дипломами и медалями.