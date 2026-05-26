Одна летучая мышь уничтожает сотни комаров за ночь: почему их не нужно бояться

Летучая мышь на балконе, в подъезде или на даче — явление в Подмосковье не редкое, особенно в период сезонных миграций. Председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны природы в Московской области Тимур Усманов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснил, что зверьки не агрессивны, но при контакте могут укусить в целях самозащиты, и рассказал, как безопасно выпроводить непрошеного гостя. Эксперт также заявил о пользе летучих мышей, отметив, что они уничтожают комаров.

Накануне в Пушкинском городском округе 20-летний житель региона обратился в травмпункт Красногорской больницы с укусом правой руки — летучая мышь напала на него в помещении, и врачам пришлось начать экстренную вакцинацию от бешенства.

Не навредить ни животному, ни себе

Тимур Усманов подчеркнул, что при встрече с летучей мышью главное — сохранять спокойствие.

«Встреча с летучей мышью в городской среде или на даче — явление не редкое, особенно в период сезонных миграций и похолоданий. На территории Московской области обитают виды, которые не агрессивны и не нападают на человека целенаправленно. Наша главная задача — не навредить ни животному, ни себе», — пояснил эксперт.

Открыть окно и подождать

Если зверек залетел в комнату, не нужно паниковать, кричать или размахивать руками.

«Постарайтесь изолировать помещение: закройте дверь в комнату и откройте настежь окно. В большинстве случаев животное самостоятельно найдет выход в течение получаса, ориентируясь на движение воздуха», — рассказал Усманов.

Если мышь сидит на стене или на полу и не улетает, нужно надеть плотные перчатки (это защита от случайного укуса), накрыть зверька коробкой или плотной тканью и аккуратно вынести на улицу.

«Выпускать лучше в сумерках или в темное время суток, посадив на ствол дерева или на возвышенность, откуда мыши удобно взлететь. Ни в коем случае нельзя подбрасывать мышь в воздух — ей нужно время, чтобы сориентироваться», — предупредил эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/CristiNistor ]

Голыми руками брать нельзя

Усманов категорически не рекомендовал брать летучих мышей без перчаток.

«Как и любые дикие млекопитающие, они могут быть переносчиками бешенства, хотя процент инфицированных особей крайне мал. Если контакт произошел — мышь укусила или оцарапала — нужно немедленно промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и обратиться в травмпункт для решения вопроса о вакцинации. Не стоит пытаться приручить животное, прикармливая его», — добавил он.

Польза летучих мышей

Эксперт призвал не уничтожать зверьков, а беречь их.

«Они являются неотъемлемой частью подмосковной экосистемы и за одну ночь уничтожают сотни комаров и вредителей. В случае встречи наша задача — разойтись с ними цивилизованно», — резюмировал Усманов.

