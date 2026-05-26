«Вскроем, когда умрет»: история о запертом в квартире коте получила продолжение

В отдел полиции «Кировский» города Кемерово обратились обеспокоенные местные жители. Они сообщили, что в одной из квартир на улице Инициативной продолжительное время слышны крики кота. По словам соседей, животное, предположительно, заперто без доступа к еде и воде уже несколько дней, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как впоследствии горожане рассказали в социальных сетях, последовал шокирующий ответ правоохранителей. Сотрудник полиции якобы заявил, что сотрудники правоохранительных органов имеют право вскрыть дверь при подозрениях, что животное умерло. По словам пользователей соцсетей, из квартиры якобы должен был раздаваться характерный запах.

«Женщина пояснила, что сейчас находится в отъезде, а за ее питомцем присматривает родственник. Полицейские связались с ним: мужчина оставил коту еду и воду, но был вынужден ненадолго отлучиться», — рассказали в ведомстве.

После того как информация получила общественный резонанс, в полиции Кузбасса сообщили, что начали разбирательство. Стражи порядка установили владелицу квартиры. К моменту прибытия полицейского наряда по указанному адресу родственник хозяйки уже вернулся в жилище. Участковый уполномоченный лично убедился, что с животным все в порядке, и угрозы его жизни и здоровью нет.

