Вратарь «Спартака» Помазун посетовал, что не смог забрать кусочек разбитого кубка: «Какие-то журналисты стырили»

Голкипер «Спартака» Илья Помазун в разговоре с «Чемпионатом» посетовал, что не смог забрать себе кусочек разбитого трофея Кубка России.

«Спартак» стал обладателем Кубка страны обыграв в суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти). Помазун стал одним из главных героев. Выйдя на замену в самой концовке специально под серию пенальти, голкипер отразил два удара краснодарцев.

Во время празднования трофей буквально развалился в руках аргентинского полузащитника Пабло Солари. РФС изготовит для «Спартака» новый кубок.

«Какие-то журналисты стырили», — объяснил Помазун, почему ему не достался ценный сувенир.

Ранее гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что клуб сильно задолжал своим болельщикам, и завоевание Кубка России — лишь первый шаг на пути по возвращению долгов.