Робот Светлана в Подмосковье обработала почти 30 млн звонков

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана за время работы с 2022 года обработала почти 30 млн звонков от жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана помогает обрабатывать звонки, поступающие по номеру телефона 122. С ее помощью пациенты могут записаться к специалисту, перенести или отменить прием, вызвать врача на дом», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По ее словам, голосовой помощник может также напомнить жителям о том, что им нужно продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Записаться к медицинскому специалисту с его помощью можно по номеру 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.