Гарифуллина и Воробьев устроили модную съемку перед зеркалом в отеле

39-летняя оперная певица Аида Гарифуллина вновь порадовала поклонников совместным снимком с мужем, 38-летним певцом Алексеем Воробьевым, сообщает Super. На этот раз артистка опубликовала фотографию, сделанную в гостиничном номере. Пара устроила своеобразную модную съемку перед зеркалом.

Фото: [ соцсети ]

На снимке Аида предстала в белоснежном длинном платье с ажурным узором. Алексей выбрал классическую белую рубашку и строгие темные брюки. Супруги выглядели счастливыми и расслабленными. Поклонники отметили, что пара излучает гармонию.

Это не первая романтичная публикация Гарифуллиной. Ранее она делилась кадрами из отпуска на Кипре. На тех снимках Аида и Алексей отдыхали у бассейна под пальмами. Певица не скрывает, что любит проводить время с мужем и часто делится теплыми моментами.

Воробьев и Гарифуллина вместе уже около двух лет, а в официальном браке состоят 1,5 года. Влюбленные тайно расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, устроив закрытый праздник только для самых близких. Рассекретили дату они лишь спустя полгода.

Ранее Алексей Воробьев поздравил Аиду Гарифуллину с 39-летием и подарил сумку за ₽480 тысяч.