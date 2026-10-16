Гарифуллина и Воробьев устроили модную съемку перед зеркалом в отеле

Super: Гарифуллина показала романтичный кадр с Воробьевым из гостиничного номера

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

39-летняя оперная певица Аида Гарифуллина вновь порадовала поклонников совместным снимком с мужем, 38-летним певцом Алексеем Воробьевым, сообщает Super. На этот раз артистка опубликовала фотографию, сделанную в гостиничном номере. Пара устроила своеобразную модную съемку перед зеркалом.

Фото: [соцсети]

На снимке Аида предстала в белоснежном длинном платье с ажурным узором. Алексей выбрал классическую белую рубашку и строгие темные брюки. Супруги выглядели счастливыми и расслабленными. Поклонники отметили, что пара излучает гармонию.

Это не первая романтичная публикация Гарифуллиной. Ранее она делилась кадрами из отпуска на Кипре. На тех снимках Аида и Алексей отдыхали у бассейна под пальмами. Певица не скрывает, что любит проводить время с мужем и часто делится теплыми моментами.

Воробьев и Гарифуллина вместе уже около двух лет, а в официальном браке состоят 1,5 года. Влюбленные тайно расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы, устроив закрытый праздник только для самых близких. Рассекретили дату они лишь спустя полгода.

Ранее Алексей Воробьев поздравил Аиду Гарифуллину с 39-летием и подарил сумку за ₽480 тысяч.

Актуально

Читайте также

Стало известно, где живут родители Джигана

Стало известно, где живут родители Джигана

«Ребенок был в драных штанах и ботинках с мехом»: Диброва шокировала заявлением об одежде дочери Товстика

«Ребенок был в драных штанах и ботинках с мехом»: Диброва шокировала заявлением об одежде дочери Товстика

Бланко пожаловался на Гомес и нарвался на хейт

Бланко пожаловался на Гомес и нарвался на хейт

Поклонницы пришли в восторг от подтянутой формы Дмитрия Борисова

Поклонницы пришли в восторг от подтянутой формы Дмитрия Борисова

Бывший возлюбленный онкобольной Рапунцель попросил помощи в сборе денег на ее лечение

Бывший возлюбленный онкобольной Рапунцель попросил помощи в сборе денег на ее лечение

Популярный теледоктор Мясников впервые показал на ТВ внебрачную дочь

Популярный теледоктор Мясников впервые показал на ТВ внебрачную дочь

Паулина Андреева решила избегать Бондарчука на премьере фильма

Паулина Андреева решила избегать Бондарчука на премьере фильма

Не стало звезды «Спасенных звонком» Денниса Хаскинса

Не стало звезды «Спасенных звонком» Денниса Хаскинса

«Сейчас бы такую лавочку уже закрыли»: Анна Довлатова высказалась о феномене Кашпировского

«Сейчас бы такую лавочку уже закрыли»: Анна Довлатова высказалась о феномене Кашпировского

Собчак в «леопарде» появилась на Неделе моды в Париже

Собчак в «леопарде» появилась на Неделе моды в Париже

Ковальчук показала фотографию с коляской: актриса вышла на прогулку с новорожденной дочерью

Ковальчук показала фотографию с коляской: актриса вышла на прогулку с новорожденной дочерью

Племянник Кашпировского рассказал, как тело психотерапевта будут доставлять на Украину

Племянник Кашпировского рассказал, как тело психотерапевта будут доставлять на Украину

Добавьте mosregtoday.ru в избранное