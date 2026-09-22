Жена Стаса Михайлова опровергла слухи о его измене

53-летняя Инна Михайлова заявила, что причиной ее расставания с 57-летним Стасом Михайловым не стало предательство, сообщает VOICE. Она прокомментировала фото певца с молодой девушкой и заявила, что она является его новой помощницей.

Накануне источники сообщили, что в команде Михайлова появилась новая сотрудница — Елена Давидович. Инна подтвердила, что девушка на фото является личной помощницей мужа.

«Измен не было!!!» — написала Инна.

По ее словам, если пара не называет официальную причину разрыва, то окружение начинает «додумывать» ее, опираясь на обрывки фраз, изменения в соцсетях или поведении супругов.

Накануне Михайлова сообщила о расставании с Михайловым и отметила, что она больше не имеет отношения к тому, как выглядит певец. Продюсер Сергей Дворцом подтвердил разрыв между ними, а певица Наталья Штурм, напротив, усомнилась в этом.