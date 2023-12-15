Поздняков назвал решения МОК развалом мирового спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о решениях Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска спортсменов из России к участию в Олимпийских играх-2024. Его слова приводят РИА Новости .

Ранее стало известно, что МОК разрешил спортсменами из РФ и Республики Белоруссия участвовать в турнире, который пройдет в Париже в следующем году, но в нейтральном статусе. Кроме того, такие спортсмены не должны быть замечены в поддержке спецоперации, а также в ношении различных символов СВО (например, букв Z или V).

«Это развал мирового спорта, виновные понесут ответственность перед судом истории. Выдуманными критериями, нарушающими и обесценивающими олимпийскую хартию, МОК запустил кампанию по нейтрализации наших спортсменов», – сказал Поздняков.

Поздняков также назвал грязными приемами отстранение россиян и создание дискриминационных критериев допуска.

Также накануне МОК сообщил, что к участию в ОИ-2024 на данный момент отобрались восемь российских спортсменов. Поздняков, сообщил, что ОКР готов оказаться всестороннюю поддержку этим атлетам.

Спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных турнирах в марте 2022 года. Специальная военная операция РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года и продлятся до 11 августа. Основные события будут происходить на арене «Стад де Франс». Соревнования будут проходить во многих видах спорта, включая академическую греблю, бадминтон, баскетбол (в том числе 3х3), бокс, борьба, волейбол, гандбол. Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать только в индивидуальных турнирах.