Исполнитель хита «Третье сентября» Шуфутинский объяснил, почему отказался от льгот народного артиста РФ

KP.RU: Михаил Шуфутинский отказался от льгот за звание народного артиста России

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

78-летний Михаил Шуфутинский объяснил, почему отказался от льгот народного артиста России. В комментарии KP.RU он отметил, что даже не задумывался о получении такого статуса, в том числе потому, что уже имел звание заслуженного артиста.

Шуфутинский отметил, что звание мало что меняет в жизни, а главное — ощущение признания и уважения. Артист признался, что даже не изучал, какие льготы полагаются народному артисту, поскольку они ему не нужны.

«Каждому овощу свой фрукт. Каждому свое время. Я об этом не задумывался. Это не является главной в моей жизни целью. Но это приятно», — сказал он.

Певец подчеркнул, что у него все есть, поэтому он чувствует себя успешным.

5 сентября президент РФ Владимир Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста РФ. К моменту присвоения звания певец уже много лет носил звание заслуженного артиста и оставался одним из самых узнаваемых исполнителей шансона.

Ранее Михаил Шуфутинский поделился отношением к песне «Третье сентября».

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