Пушкинские гимнастки показали хорошие результаты на соревнованиях в Орехово‑Зуеве

Спортсменки из пушкинской спортшколы «Динамо-Ивантеевка» показали хорошие результаты в ходе турнира на кубок Валентины Кострицы, который прошел во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Городского округа Пушкинский.

В пресс-службе уточнили, что тренером пушкинских гимнасток является Ирина Лятина. Одна из ее воспитанниц заняла третье место, вторая – четвертое. В администрации уточнили, что в соревнованиях принимали участие более 700 спортсменок в возрасте от 7 до 18 лет.

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