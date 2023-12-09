Ребята из более пятидесяти округов Подмосковья поучаствовали в зимней Гонке Героев

На полигоне «Алабино» состоялся молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы» (Гонка Героев). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Ребята, хочу поприветствовать вас от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, от себя лично и от всей нашей большой команды, которая сегодня, в День Героев Отечества, организовала для вас эту Гонку. Вы невероятно крутые, большие молодцы! В такой мороз мы провели забег впервые, надеюсь, всем все понравилось», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Забег собрал участников из 52 городских округов Подмосковья. Среди них были и военнослужащие, в том числе, вернувшиеся из зоны СВО. Нынешнюю трассу Гонки Героев специально разработали с учетом зимы. Ее протяженность — 8 км. На дистанции — 30 препятствий. В зимней Гонке полностью отсутствуют водные преграды, вместо них — объекты, сделанные из снега или льда.

Участники Гонки делились на «волны» по 10-15 человек и выходили на старт. В среднем на преодоление всей дистанции уходило 2 часа.

«Трасса была непростая. У нас пара человек чуть-чуть менее подготовленных, поэтому приходилось им дополнительно помогать, подсказывать, как что проходить. Но в целом все справились, все молодцы, — рассказал Сергей Шамаро из Воскресенска, чья команда стала победительницей Гонки.

На всем протяжении трассы присутствовали профессиональные инструкторы и волонтеры, готовые прийти на помощь. Для участников Гонки также были подготовлены горячая еда, чай, теплые раздевалки. Работали интерактивные зоны — футбол, бамбербол, армрестлинг, аквагрим, тейпирование. После финиша все получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы».