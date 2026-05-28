Решение ИИХФ о недопуске России аннулировано

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 2026/2027, сообщил в своем телеграм-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

ИИХФ продлила отстранение якобы по соображениям безопасности. Дисциплинарный комитет указал, что отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для отстранения по этой причине.

«Напомню, на последней конференции Федерации хоккея России мы договорились начать подготовку к судебному разбирательству с ИИХФ. По регламенту, первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России. Продолжаем кропотливую юридическую работу», — написал Дегтярев.

В Федерации хоккея России уточнили, что решение дисциплинарного комитета не означает автоматического возвращения российских хоккеистов в международные соревнования под эгидой ИИХФ, но является первым шагом к восстановлению справедливости.