В интернете можно найти множество рекомендаций пить растительное масло по утрам натощак. Одни утверждают, что такой способ помогает лечить желудок. Другие уверяют, что масло очищает сосуды и печень. Третьи просто принимают его ради красоты кожи и волос. Но насколько это действительно полезно? О пользе и возможном вреде ежедневного приема масла на голодный желудок REGIONS рассказывает врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Разрешено ли употреблять масло на пустой желудок с утра

Утренний прием натощак — это самая распространенная схема. За полчаса до завтрака ложка масла успевает мягко обволочь стенки желудка, простимулировать отток желчи и «запустить» пищеварительные процессы. Однако здесь есть несколько важных оговорок.

Если человек страдает гастритом с повышенной кислотностью либо язвенной болезнью, масло на голодный желудок способно принести вред. Жир провоцирует активную выработку соляной кислоты, что может только усилить болевые ощущения. При подобных диагнозах растительный продукт лучше принимать вместе с едой или после нее. Исключение составляет облепиховое масло: иногда его назначают для заживления язвенных дефектов, но исключительно по рекомендации врача и в строго определенной дозировке.

При наличии камней в желчном пузыре утренний прием масла натощак опасен. Оно вызывает интенсивное сокращение этого органа, в результате чего конкремент может сдвинуться с места и перекрыть протоки. Тогда пациенту потребуется экстренное хирургическое вмешательство.

Тем, кто часто страдает от диареи или имеет синдром раздраженного кишечника, масло натощак тоже противопоказано — оно может лишь усугубить существующие проблемы.

«Ко мне приходила женщина, которая по совету из интернета три месяца пила по утрам ложку льняного масла. Пришла с болями в правом боку. Сделали УЗИ — песок в желчном превратился в камни. Я не говорю, что масло стало единственной причиной. Но оно точно ускорило процесс. Поэтому перед тем, как начать пить масло курсом, сходите к врачу. Сделайте УЗИ желчного пузыря. Это займет десять минут и убережет от проблем. А если хотите попробовать облепиховое масло для желудка — сначала сделайте гастроскопию. Не все то полезно, что натуральное», — советует Светлана Черепицына.

Как принимать масло без вреда для здоровья

Если человек в целом здоров и не имеет прямых противопоказаний, стоит соблюдать несколько несложных правил.

Начинать с малого. Первая доза не должна превышать половины чайной ложки. Спустя неделю количество можно увеличить до целой чайной ложки, еще через семь дней — до столовой.

Не превышать дозировку. В день не следует выпивать более одной столовой ложки. Это примерно 120–150 калорий. Две-три ложки — уже избыточная нагрузка по жирам.

Соблюдать время приема. Масло пьют за 20–30 минут до завтрака. Запивать его водой или чаем сразу нельзя — жирная пленка просто смоется. Однако через 15–20 минут после приема разрешается выпить стакан теплой воды, что только усилит желчегонный эффект.

Проверять качество. Не стоит проглатывать масло, если оно горчит или имеет неприятный запах. Прогоркший продукт вместо пользы дает организму окисленные жиры, которые наносят удар по печени.

Делать перерывы. Курс приема не должен длиться дольше месяца. Затем обязательно следует сделать паузу такой же продолжительности. Пить масло ежедневно без перерыва не рекомендуется.

«Оптимальная схема, которую я рекомендую: две-три недели пьете, потом две-три недели перерыв. За это время печень и желчный отдыхают. И обязательно меняйте масла. Две недели оливковое, потом перерыв, потом льняное или облепиховое. Так вы получаете все полезные жирные кислоты, а не только один вид. Облепиховое масло вообще лучше пить короткими курсами по 10-14 дней, не больше. Оно очень активное», — объясняет Светлана Черепицына.

Ранее сообщалось, что эксперты развенчали опасный миф о пользе сырого молока.

Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» предупреждает: материал носит ознакомительный характер, а мнения и рекомендации специалистов не приравниваются к медицинским назначениям. Имеются противопоказания. Всегда в индивидуальном порядке необходимо проводить консультации со своим лечащим врачом.