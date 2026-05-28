В Подмосковье подали почти 30 тыс. заявлений на выплату на питание

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 27,5 тыс. электронных заявлений на оформление выплаты на питание для будущих и кормящих матерей, а также детей до трех лет, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплату на питание назначают беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение шести месяцев с даты родов и детям до трех лет. Найти услугу можно в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты».

В ведомстве уточнили, что женщинам, которые стоят на учете по беременности в государственных медорганизациях региона, придет предзаполненная форма на регпортале.

