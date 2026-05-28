Клуб Головина поменяет главного тренера

Известный журналист и инсайдер Николо Скира сообщил о переменах в тренерском штабе футбольного клуба «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

По его информации, новым главным тренером «Монако» станет бразильский специалист Филипе Луис, ранее возглавлявший «Фламенго». Он заменит на этом посту Себастьена Поконьоли.

Контракт с 40-летним Филипе Луисом заключат на два года.

«Монако» провел неудачный сезон в Лиге 1, заняв лишь седьмое место. В следующем сезоне монегаски сыграют в третьем по значимости еврокубке — Лиге конференций. В нынешнем сезоне «Монако» выступал в основном турнире Лиги чемпионов.

При этом для 29-летнего Головина, выступающего за «Монако» с 2018 года, сезон получился добротным. Полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть передач.

