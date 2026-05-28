Андрей Максимов отреагировал на критику «Гамлета» от Михаила Боярского

Спектакль «Гамлет» в МХТ имени Чехова, где главную роль исполнил звезда кино Юра Борисов, продолжает сотрясать театральную Москву. Постановка уже успела заработать не только аншлаги и баснословные цены на билеты, но и шквал критики со стороны мэтров сцены. Накануне о постановке высказался Михаил Боярский и назвал ее «чумкой». Ответ ему решил дать исполнитель роли Клавдия — Андрей Максимов, пишет The Voice.

Актер, комментируя слова Боярского, с язвительной вежливостью заметил, что рад, что благодаря скандалу зрители и критики вообще вспомнили о существовании исполнителя роли советского Д’Артаньяна.

«Обожаю критиков. Критикуйте, я просто фанат всех обсуждений», — заявил Максимов.

Более того, накануне и Олег Меньшиков, раскритиковавший «Гамлета» и назвавший спектакль катастрофой, также получил свою порцию сарказма. Ранее Максимов посоветовал «принимать магний».

Исполнитель роли Клавдия подчеркнул, что для него, как для артиста МХТ, настоящим авторитетом является мнение художественного руководителя театра Константина Хабенского.

«Если спектакль не оставляет людей равнодушными, значит, у нас все получилось», — указал Андрей.

Премьера «Гамлета» состоялась 14 мая. Официально цена билетов начиналась от 3 тысяч до 50 тысяч рублей, но люди находили билеты и за 200 тысяч рублей. Главные роли в постановке исполнили Юра Борисов, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Софья Шидловская и Кузьма Котрелев.

