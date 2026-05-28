В Мариуполе с помощью подмосковных специалистов продолжается восстановление жилого дома

В рамках специальной программы по восстановлению жилого фонда проходят ремонтные работы в многоквартирном доме Мариуполя на улице Олимпийской. Этот 9-этажный панельный дом, который ранее нуждался в капитальном ремонте, сейчас получает новый облик. В проекте предусмотрено полное восстановление 31 квартиры. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты уже приступили к капитальному обновлению инженерных систем, включая замену всех сетей холодного и горячего водоснабжения и электроснабжения. Это гарантирует будущим жильцам высокую надежность и безопасность.

После завершения установки всех инженерных коммуникаций начнутся подготовительные работы — штукатурные и шпаклевочные. Завершающим этапом станет отделка стен, потолков и полов.

Контроль за каждым этапом проводит Управление технического надзора капитального ремонта Московской области. Специалисты ежедневно посещают объект для проверки качества работ и соблюдения технологических норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье помогает восстанавливать объекты в новых регионах России.