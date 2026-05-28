Киану Ривз поддержал режиссера-мошенника Карла Ринша

Звезда «Матрицы» Киану Ривз, известный своей сдержанностью и редкостью публичных высказываний, нарушил молчание ради необычного дела. Как пишет Variety, актер направил письмо федеральному судье Джефу Ракоффу с просьбой о снисхождении для режиссера Карла Ринша. Тот был признан виновным в мошенничестве с деньгами стримингового гиганта Netflix.

Речь идет о десятках миллионов долларов, выделенных на производство сериала «Белый конь». Часть этих средств Ринш перевел на личные счета и потратил на рискованные инвестиции, криптовалюту, а также на предметы роскоши. В списке покупок фигурируют пять автомобилей Rolls-Royce, Ferrari, дорогие часы, антиквариат и мебель.

Ривз не отрицает вину режиссера, но признает, что Ринш нарушил закон. При этом актер просит судью понять причины поведения создателя.

«Он исключительный художник, который часто сам загонял себя в сложные ситуации, расширяя масштабы проектов», — написал Киану.

По его мнению, наказание должно учитывать не только тяжесть преступления, но и личность подсудимого. Режиссеру грозит от восьми до десяти лет лишения свободы. Кроме того, суд может обязать его выплатить компенсацию в размере $4,4 млн. Окончательный приговор будет вынесен 29 июня.

