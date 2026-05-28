Глаза чешутся не просто так: почему лучше не тереть их руками

Когда глаз чешется, рука сама тянется его потереть. Но офтальмологи Тейлор Старнс и Нилам Патадия предупреждают: эта привычка может закончиться не просто покраснением, пишет издание GOOD Magazine. В некоторых случаях трение повышает риск инфекции и даже повреждения роговицы — прозрачной передней части глаза.

Чаще всего глаза хочется тереть из-за аллергического конъюнктивита. Он вызывает зуд, покраснение, отек и ощущение раздражения. Еще одна частая причина — сухость глаз, блефарит или чувство, будто в глаз попала песчинка.

Самый серьезный риск связан с кератоконусом. При этом заболевании роговица постепенно истончается и меняет форму, из-за чего зрение становится размытым. Агрессивное трение глаз считается одним из факторов риска.

Есть и более быстрые последствия: можно поцарапать роговицу, занести инфекцию или лопнуть мелкий сосуд на поверхности глаза. Последнее выглядит пугающе — глаз резко краснеет, — но обычно проходит за одну-две недели.

Что делать вместо трения? Использовать промывающие капли для глаз, лучше охлажденные, прикладывать прохладный компресс, при аллергии — умывать лицо после улицы и избегать раздражителей. А вот капли «от красноты» лучше не использовать без необходимости.

Если зуд не проходит, стоит обратиться к офтальмологу. Иногда глазам нужна не сила пальцев, а нормальное лечение.