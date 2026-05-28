Синоптики назвали дату возвращения тепла в Москву и Подмосковье

В конце мая жителей Московского региона ждет по-настоящему осенняя погода: ночные температуры местами опустятся до +2 градусов, а днем воздух не прогреется выше +10…+12. Лишь к началу следующей недели в столицу и область постепенно вернется более комфортное тепло. Подробнее о погоде интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, самым холодным днем станет пятница, 29 мая. Ночью в Москве ожидается всего +4…+6 градусов, а по области температура местами может опуститься до +2. Днем воздух прогреется лишь до +10…+12 градусов, при этом сохранится облачная погода с небольшими дождями и северо-западным ветром.

«Конец мая в этом году больше напоминает середину осени. Температура окажется заметно ниже климатической нормы, особенно в ночные часы», — отметил Ильин.

В субботу, 30 мая, существенных изменений не произойдет. Ночью по области также прогнозируется до +2 градусов, а днем температура составит +13…+15. Осадки сохранятся, хотя будут кратковременными и локальными.

Чуть теплее станет в воскресенье, 31 мая. Днем в Москве ожидается до +17 градусов, а по области — до +18. Однако вместе с потеплением возрастет вероятность кратковременных дождей и гроз.

«Уже с начала июня ситуация начнет постепенно меняться. Воздух станет прогреваться быстрее, осадков станет меньше, а погода — комфортнее», — добавил синоптик.

По его словам, в понедельник, 1 июня, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, хотя местами еще возможны небольшие кратковременные дожди.

Наиболее комфортным днем, по прогнозу Ильина, станет вторник, 2 июня. Осадки практически прекратятся, а температура повысится до +17…+22 градусов.

Ранее врачи рассказали, кому нельзя есть мороженое.