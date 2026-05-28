Многие владельцы садов радовались обильному весеннему цветению вишни, уже мысленно готовили ведра под сочные ягоды. Однако в начале июня под деревом обнаруживался сплошной ковер из осыпавшихся завязей, так и не успевших вырасти. С такой неприятностью сталкиваются многие дачники. Вишня охотно покрывается цветами, но завязи опадают на ранней стадии. И каждый год причины этого явления могут быть разными. О том, почему вишня сбрасывает завязи в июне и какие меры помогут спасти урожай, рассказывает садовод из Подмосковья Борис Воронович в материале REGIONS.

Естественный отбор или реальная проблема: когда осыпание считается нормой

Прежде чем бить тревогу, важно понять: умеренная потеря завязей — это совершенно нормальный природный механизм. Дерево изначально формирует в 15–20 раз больше цветков и зеленых плодиков, чем способно в итоге выкормить и довести до спелости. Часть будущих ягод оказывается изначально слабой или поврежденной, и растение само избавляется от этого лишнего груза.

Однако если под вишней расстелился сплошной зеленый «ковер», а на ветках завязей почти не осталось, это уже тревожный сигнал неблагополучия. В такой ситуации необходимо серьезно разбираться в причинах.

«Если вишня сбросила немного завязей, а остальные висят и наливаются — это норма, дерево просто регулирует нагрузку. А вот если опала большая часть — ищите причину. Чаще всего это кислая почва, нехватка кальция или проблемы с опылением», — говорит Борис Воронович.

Кислая почва и нехватка кальция: главный враг урожая

По мнению эксперта, самой частой причиной того, что вишня массово теряет завязи, является повышенная кислотность грунта. Эта культура, как и черешня с другими косточковыми, крайне чувствительна к уровню pH.

Почему это так важно? Для того чтобы внутри каждой ягоды сформировалась твердая косточка, дереву необходимо много кальция. Этот элемент выступает основным «строительным материалом» для внутренней оболочки плода. Однако в кислой земле (показатель pH ниже 6,0) кальций переходит в связанную форму и становится недоступным для корневой системы. Сколько бы этого вещества ни содержалось в почве, вишня просто не в состоянии его усвоить.

Когда растение «понимает», что стройматериала для косточек катастрофически не хватает, оно запускает механизм самосохранения. Дерево начинает сбрасывать львиную долю завязей, чтобы направить оставшиеся ресурсы на те плоды, которые еще можно «довести до ума». Именно поэтому в конце мая — начале июня под вишней часто можно увидеть сплошной ковер из зеленой горошки.

Как распознать кислую почву:

на участке буйно растут хвощ, щавель и мох;

листья вишни становятся бледными, а их жилки приобретают красноватый оттенок;

косточки у осыпавшихся ягод — мягкие, недоразвитые.

Как исправить ситуацию

В почву необходимо внести раскислители. Лучший вариант — доломитовая мука (от 200 до 400 граммов на квадратный метр по периметру кроны). Хорошо подходит и древесная зола (один-два стакана на ту же площадь). Также можно использовать мел или гашеную известь, но последнюю вносят только осенью и не чаще раза в три-четыре года.

Важное правило: удобрение рассыпают не прямо у ствола, а по периметру кроны дерева. Именно там находятся всасывающие корешки, которые отвечают за питание.

«Вишня — благодарная культура, если понять, что ей нужно. А нужно ей не так много: некислая почва, кальций для косточки, влага и хороший сосед-опылитель. Дайте ей это — и она отблагодарит вас богатым урожаем», — говорит Борис Воронович.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая ]

Самобесплодность: когда вишне требуется компаньон

Если дерево обильно цветет, а завязей почти нет или они осыпаются на самом раннем этапе, вполне вероятно, что перед владельцем — самобесплодный сорт.

Большинство старых разновидностей вишни как раз такими и являются. Это означает, что для формирования плодов им необходим перекрестный опылитель — другое вишневое дерево иного сорта, которое цветет в тот же период. Даже самоплодные сорта, которые теоретически способны завязывать ягоды от собственной пыльцы, при наличии соседа-опылителя дают гораздо более обильный урожай.

Как проверить и что делать:

Уточнить название сорта своей вишни.

Если он оказался самобесплодным, высадить рядом другой сорт-опылитель.

При нехватке места на участке можно привить ветку подходящего сорта прямо в крону уже растущего дерева.

Также стоит посмотреть, нет ли поблизости соседских вишен — иногда они невольно выполняют роль опылителей.

Кроме того, на завязывание плодов сильно влияет погода во время цветения. Дождь, сильный ветер или жара мешают лету пчел и шмелей — главных переносчиков пыльцы. Сама же пыльца сохраняет способность к опылению всего три-пять дней. Чтобы привлечь насекомых, можно опрыскать цветущую вишню сладкой водой (одна столовая ложка меда на литр воды).

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елизавета Мелентьева ]

Иные причины опадения завязей

Если с уровнем кислотности почвы и процессом опыления все в порядке, стоит обратить внимание на другие возможные факторы.

Нехватка влаги. Вишня, хотя и считается засухоустойчивой культурой, в период формирования зеленых плодиков и их последующего налива нуждается в достаточном увлажнении. При пересыхании грунта дерево начинает избавляться от «лишнего» урожая, чтобы сохранить собственные силы для выживания. В сухую погоду рекомендуется поливать дерево раз в две-три недели, выливая под него по два-три ведра воды. Жидкость должна проникать вглубь не менее чем на полметра. Сохранить влагу в почве помогает мульчирование приствольного круга соломой или скошенной травой.

Загущенная крона. Когда ветвям не хватает солнечного света, завязи не могут нормально вызревать и в итоге осыпаются. Ранней весной, еще до того, как распустятся почки, необходимо проводить санитарную и прореживающую обрезку. Удаляют ветки, растущие внутрь кроны и создающие излишнюю густоту.

Дефицит питания. Если грунт на участке бедный полезными веществами, дереву попросту не хватает сил, чтобы выкормить весь урожай. Специалист советует вносить комплексные удобрения: весной — азотные, а после сбора плодов — фосфорные и калийные. Также полезно использовать органику (перегной, компост) и древесную золу.

Насекомые-вредители. Самую серьезную угрозу для вишневых деревьев представляет вишневая муха. Ее личинки прогрызают мякоть плодов изнутри, в результате чего ягоды темнеют и начинают опадать. Бороться с этой напастью помогают профилактические опрыскивания инсектицидными препаратами. Их проводят до того, как дерево зацветет, а также после того, как весь урожай уже собран. Если же ягоды уже начали наливаться и созревать, садоводу стоит использовать более щадящие средства — биопрепараты, не накапливающиеся в плодах, например «Фитоверм».

Болезни. Две самые распространенные напасти — коккомикоз и монилиоз. Они также способны провоцировать осыпание завязей и плодов. Для профилактики рекомендуется ранней весной и после листопада обрабатывать деревья фунгицидами (бордоская жидкость, «Хорус»).

Ранее дачница Громова рассказала, чем подкормить вишню и сливу весной.