Подмосковная прокуратура добилась установления линий освещения на автомобильной дороге регионального значения

Прокуратура города Лыткарино выявила нарушение требований безопасности дорожного движения и добилась установки стационарного освещения на участке региональной трассы. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

В ходе проверки законодательства о безопасности дорожного движения надзорное ведомство установило проблему: на отрезке Лыткаринского шоссе — от стелы «Городской округ Лыткарино» до выезда из Томилинского лесопарка — не было стационарного электрического освещения, что противоречило действующим нормативам.

После вмешательства прокуратуры были предприняты необходимые меры: удалось обеспечить выделение бюджетных средств и заключить контракт на монтаж линий наружного освещения вдоль указанного участка дороги.

Сейчас установленные осветительные линии полноценно функционируют. Это позволило заметно улучшить условия движения транспорта в темное время суток и в целом повысило уровень безопасности на данном отрезке трассы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.