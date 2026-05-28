За попытки устроить незаконные свалки привлекли к ответственности жителей трех округов южного Подмосковья

По результатам разбирательств, проведенных Министерством экологии и природопользования Московской области, нарушители из Чехова, Домодедова и Ленинского округа получили официальные взыскания за несоблюдение правил обращения с мусором. Основанием для принятия мер стали материалы, переданные ведомству сотрудниками правоохранительных органов.

Так, в чеховском микрорайоне Венюково инспекторы задержали автомобилистов, которые намеревались оставить отходы в неположенном месте. В Домодедове и Ленинском зафиксировали несколько аналогичных эпизодов — граждане пренебрегли нормами утилизации и попытались организовать стихийные свалки.

Особую обеспокоенность вызвало происшествие в последнем месте: нарушитель планировал сбросить мусор в водоохранной зоне возле Спасского пруда. Этот водоем располагается на участке течения реки Битца, что делает его экосистему особенно уязвимой к антропогенному воздействию. Подобные действия могли нанести серьезный урон местной флоре и фауне, а также ухудшить качество воды в природном объекте.

По итогам тщательного рассмотрения всех материалов дела каждый виновный получил административное взыскание в форме денежного штрафа. Такие меры призваны не только наказать нарушителей, но и предупредить подобные случаи в будущем, стимулируя граждан соблюдать экологические нормы.

