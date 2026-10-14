Задоров несокрушим: защитник «Бостона» успешно провел первую драку в сезоне

Защитник «Бостона» Задоров победно завершил первую драку в сезоне НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Бостон Брюинз»]

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров провел первую драку в сезоне НХЛ. В середине третьего периода матча с «Сан-Хосе Шаркс» (6:3) он схлестнулся с защитником Дарнеллом Нерсом.

Россиянин доминировал в поединке с новичком «Акул», нанес ему несколько ударов, а затем повалил на лед. Оба хоккеиста дежурно получили по пять минут штрафа. Защитник «Бостона» также отметился в этом матче результативной передачей.

Никита Задоров в течение двух последних сезонов удерживал за собой лидерство в НХЛ по количеству штрафного времени — 145 минут в 2024/25, 152 минуты в 2025/26. По ходу нынешнего чемпионата он перешагнул рубеж в 1000 штрафных минут за карьеру. После семи игр на его счету 23 минуты — пока четвертый результат в лиге.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов НХЛ.

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