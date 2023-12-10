Роднина прокомментировала решение МОК по допуску РФ к Олимпийским играм

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат российской Государственной думы Ирина Роднина прокомментировала решение МОК о допуске России к Олимпийским играм в следующем году, которые пройдут во французской столице. Слова депутата передает «Рейтинг Букмекеров» .

Депутат заявила, что не видит в решении комиссии повода для радости, так как МОК разрешили участвовать в играх лишь единицам спортсменов. Она также заявила, что условия, выдвинутые России являются нереальными. По ее словам, на соревнования попадут лишь те спортсмены, которые не претендуют на получение награды.

Недавно МОК объявил о своем решении допустить Россию и Белоруссию к участию в Олимпийских играх в Париже. Уточняется, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие лишь в статусе индивидуальных нейтральных участников. В то же время, к участию не будут допущены атлеты, поддержавшие российскую СВО на территории Украины.