Роналду метким ударом со штрафного набил на пол-лица шишку оператору футбольного матча

Португальский нападающий аравийского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду чуть не отправил в нокаут оператора, который снимал матч чемпионата Саудовской Аравии с командой «Аль-Раэд».

Встреча завершилась уверенной победой команды звезды мирового футбола со счетом 3:1, однако наблюдавшие с трибун зрители (особенно оператор за воротами) на всю жизнь запомнят курьез, который произошел во время выполнения Роналду стандарта.

Могучим ударом Роналду так закрутил мяч, что он, ловко обогнув перекладину, угодит точно в лоб снимавшему трансляцию бедолаге. При этом стооит отметить, что оператор все же устоял и даже через некоторое время смог продолжить трансляцию встречи.

После матча мужчина с гордостью опубликовал в соцсетях здоровенную шишку на своем улыбающемся лице.