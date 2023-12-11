Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана»

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не выявило нарушений российского законодательства в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В Роскомнадзор и Следственный комитет с просьбой проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков обратилась председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

Это произошло после того, как в Иркутске группа подростков убила 15-летнего сверстника. Близкие погибшего связали убийство с влиянием сериала.

Сериал популярного режиссера Жоры Крыжовникова («Горько!», «Самый лучший день») рассказывает о мрачных реалиях конца 80-х, когда в СССР начинают формироваться молодежные преступные группировки.