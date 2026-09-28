«Он вывел цыганскую музыку на мировые сцены»: умер записывавший песню с Rolling Stones артист Сергей Эрденко

Музыкант, скрипач, участник трио «Лойко» и актер Сергей Эрденко умер в возрасте 67 лет, сообщило aif.ru. В окружении артиста отметили, что перед смертью он долго болел.

Отпевание Сергея пройдет в Москве, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Близкие Эрденко открыли сбор на похороны.

Сергей Эрденко родился 18 декабря 1958 года. Играл в театре «Ромэн». В 1990 году создал «Лойко» — первую российскую группу, которая вывела цыганскую музыку на мировые сцены. В 1991 году «Лойко» записала совместный альбом с The Rolling Stones.

Эрденко с партнерами стали авторами саундтрека к фильму «Евгений Онегин», где главные роли сыграли Лив Тайлор и Райф Файнс. В 2019 году трио «Лойко» стало номинантом на «Грэмми».

В фильмографии Эрденко есть роли в проектах «Крейцерова соната», «Цыганка Аза», «Панцирь», «Убить вечер», «Если ты не со мной».

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