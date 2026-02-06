Российские флаги разукрасили хоккейный матч на Олимпиаде

Во время матча олимпийского женского хоккейного турнира между сборными Чехии и США на трибунах рядом с чешской скамейкой появился российский флаг.

После резкого возмущения чешских хоккеисток служба безопасности на арене в Милане потребовала свернуть флаг. Кто был инициатором этой акции, не сообщается. Отметим, что мужская и женская хоккейные сборные России к участию в Олимпиаде не допущены.

Организаторы Игр сообщали, что будут не допускать присутствие российской государственной символики на Олимпиаде.

Что касается игры, то сборная Чехии уступила одному из главных фаворитов турнира со счетом 1:5.

В Олимпийских играх в Италии примут участие 13 россиян в качестве нейтральных атлетов. Портал «Подмосковье сегодня» рассказал, когда и в каких дисциплинах они выступят.