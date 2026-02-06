Гид по Олимпиаде: где и когда выступят наши, есть ли шанс на медали

4 февраля начались первые соревнования на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Первые российские участники выйдут на старт 7 февраля.

Россия будет представлена на Играх в сильно усеченном составе. К стартам допущены только отдельные нейтральные спортсмены, которые будут выступать в индивидуальных соревнованиях. Далеко не в каждом случае это первые номера в своих видах в России.

И все-таки 13 спортсменов в семи видах спорта можно считать определенным прорывом и надеждой на полноценное возвращение в ближайшем будущем. Портал «Подмосковье сегодня» знакомит с российскими олимпийцами.

Никита Филиппов (ски-альпинизм)

Фото: [ соцсети Никиты Филиппова ]

23-летний спортсмен с Камчатки первым из россиян отобрался на Олимпийские игры, а до этого выиграл все в России. На Играх Филиппов выступит в спринте (19 февраля). Спринт в дебютирующем на Олимпиадах ски-альпинизме состоит из четырех отрезков: подъем на лыжах, подъем без лыж, вновь подъем на лыжах, спуск на лыжах. Филиппов успел выступить на этапах Кубка мира, на одном из них стал призером, так что и в Италии рассчитываем на высокий результат.

Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание)

Фото: [ Аделия Петросян/Федерация фигурного катания на коньках России ]

Аделия Петросян и Петр Гуменник отобрались на Олимпиаду в сентябре в ходе квалификационного турнира в Пекине. Там они победили уверенно, про Милан загадывать сложнее.

У мужчин при наличии феноменального американца русского происхождения Ильи Марина остальные фигуристы могут бороться за места, начиная со второго. Проблема еще и в том, что и Гуменник, и Петросян у женщин, начнут соревнования в короткой программе с первой разминки, когда судьи еще скуповаты на оценки.

Аделия может претендовать на золото — все-таки авторитет русской женской фигурки все еще очень велик. Важно полностью восстановиться от травмы. Петросян откатает короткую программу 17 февраля, произвольную — 19-го. Мужчины выступят 10 и 13 февраля.

Савелий Коростелев, Дарья Непряева (лыжные гонки)

Фото: [ Савелий Коростелев/FIS ]

Молодые российские лыжники (Коростелеву 22 года, Непряевой — 23) уже адаптировались на этапах Кубка мира, куда они попали еще до Нового года. Там они несколько раз были около призов, в Италии рассчитываем на их дерзость.

Коростелев выступит в скиатлоне, классическом спринте, коньковой разделке на 10 км и классическом марафоне (8, 10, 13 и 21 февраля). У Непряевой тот же набор дисциплин, она стартует 7, 10, 12 и 22 февраля. Конечно, было бы проще, если бы представительство России в лыжных гонках было бы больше — за бортом Олимпиады остались немало отличных гонщиков. Особенно это важно в марафоне, где можно вести командную борьбу.

Иван Посашков, Алена Крылова (шорт-трек)

Фото: [ Иван Посашков и Алена Крылова/Союз конькобежцев России ]

Посашкову 21 год, Крыловой — 23. Понятно, что практически вся их карьера прошла без международных стартов. Попробовали себя на Кубке мира только этой зимой. У Посашкова лучшим результатом было 12-е место, Крылова попадала в топ-30. Но мы помним, что в этом виде спорта на Олимпийских играх часто случаются сюрпризы.

Иван выступит на дистанциях 1000 и 1500 метров (12 и 14 февраля), Алена — 500 и 1000 метров (12 и 16 февраля).

Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт)

Фото: [ Ксения Коржова/Союз конькобежцев России ]

Как и многие другие российские олимпийцы, 21-летние Коржова и Семенова только в этом сезоне дебютировали на международной арене. В России они успели собрать множество титулов, а на Кубке мира закатывались в топ-10 — неплохо для начала.

На Олимпиаде Коржова отобралась на дистанцию 3000 метров и выступит уже в субботу, 7 февраля. Семенова побежит женский масс-старт — 21 февраля.

Павел Репилов, Дарья Олесик (санный спорт)

Фото: [ Дарья Олесик/Федерация санного спорта России ]

Павел Репилов — младший брат трехкратного чемпиона мира Романа Репилова. Пока уровня титулованного родственника он не достиг. 21-летняя Дарья Олесик считается юниоркой по меркам санного спорта. Опыт, «накатанность» в санном спорте очень важны, поэтому результат в топ-10 для россиян можно будет считать хорошим, попадание в призы — чудом.

Соревнования у саночников-одиночников пройдут 7 и 8 февраля, у саночниц — 9 и 10 февраля.

Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт)

Фото: [ Юлия Плешкова/Федерация горнолыжного спорта России ]

28-летняя Плешкова — единственная в российской олимпийской команде, кто уже имеет опыт выступления на Олимпиадах. В Пекине она показала достойный результат — 10-е место в комбинации. В Италии многократная чемпионка России выступит в скоростном спуске и супергиганте — 8 и 12 февраля.

29-летний Ефимов также успел попробовать себя на международных стартах до отстранения россиян, хотя на пекинскую Олимпиаду он не отобрался. Его олимпийский дебют состоится 16 февраля — в слаломе.