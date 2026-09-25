Муцениеце и Дранга впервые вышли в свет после рождения дочери

KP: Муцениеце и Дранга впервые после рождения дочери появились вместе на публике

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

37-летняя звезда «Закрытой школы» Агата Муцениеце и 42-летний музыкант Петр Дранга впервые после рождения дочери вышли в свет, появившись на юбилейной презентации нового сезона телеканала СТС, сообщает KP.RU.

Актриса выбрала красный брючный костюм, дополнив его длинным тренчем того же цвета, красной сумочкой и лодочками на шпильке. Дранга был в джемпере, бархатном блейзере и брюках черного цвета. Журналисты спросили супругов, когда они покажут дочку и как ощущают себя в роли родителей.

«Мы показывать не будем, но роль шикарная», — ответил Петр.

Супруги также признались, что очень мало спят по ночам из-за роли родителей и загруженности. Агата заявила, что не торопится показывать дочку, потому что хочет как можно дольше оберегать малышку от негатива.

Муцениеце и Дранга поженились 25 августа 2025 года в тихом семейном кругу — актриса была уже на большом сроке беременности. После свадьбы артистка взяла фамилию мужа и стала Агатой Дрангой.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце примерила короткую темную стрижку в стиле Лайзы Миннелли.

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