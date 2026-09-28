«Нэшвилл» выставил на драфт отказов опытного российского защитника

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» выставил на драфт отказов 32-летнего российского защитника Илью Люубушкина. Хоккеист может отправиться в АХЛ, если его не заберет какой-либо из клубов.

В межсезонье «Даллас Старз» обменяли в «Нэшвилл» Любушкина и нападающего Маврика Бурка на два пика. В минувшем сезоне защитник-домосед провел за «Даллас» 53 матча, в которых набрал 9 (1+8) очков. Всего в карьере игрока 486 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Аризону», «Торонто», «Баффало», «Анахайм» и «Даллас».

Контракт Любушкина с кэпхитом $3,25 млн истечет летом 2027 года.

Кроме того, на драфт отказов были отправлены еще два российских хоккеиста — голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Илья Самсонов и защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Максим Грошев.

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