Российских легкоатлетов не допустят до Олимпиады-2024 в Париже

Легкоатлеты из России не примут участия в предстоящих Олимпийских играх, что пройдут в 2024 году в Париже. Об этом заявил глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.

Выступая в пятницу, 8 декабря, в Монако на заседании совета организации он подчеркнул, что, несмотря на недавний вердикт МОК, разрешившего россиянам принять участие в ОИ-2024 в нейтральном статусе, World Athletics не намерен допускать к играм легкоатлетов из России, а также Белоруссии.

«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддерживается атлетической семьей», — сказал Коу на пресс-конференции, его цитирует РИА Новости.

Коу подчеркнул, что решение организации самостоятельное и World Athletics не испытывал какого-либо давления со стороны любых заинтересованных в отстранении россиян и белорусов лиц и стран.

Олимпийские игры состоятся в Париже в 2024 году и пройдут с 26 июля по 11 августа.