Российский баскетболист блистает в чемпионате Китая

Российский защитник Алексей Швед во втором подряд матче чемпионата Китая по баскетболу оформил трипл-дабл (то есть набрал 10 и более баллов по трем статистическим показателям).

Сегодня клуб россиянина «Шаньси Лунгс» со счетом 125:106 обыграл «Нинбо Рокетс». На счету Шведа 21 очко, 10 подборов и 14 ассистов. В предыдущем туре российский баскетболист набрал 17 очков, 10 подборов и 14 результативных передач в матче против «Фуцзянь Старджонс».

При помощи россиянина «Шаньси Лунгс» одержал пятую победу кряду.

34-летний Швед подписал контракт с китайским клубом в конце октября. В России он выступал за «Химки» и ЦСКА, также несколько сезонов провел в НБА.

1 мая один из сильнейших российских баскетболистов стал жертвой хулиганского нападения, получив черепно-мозговую травму.