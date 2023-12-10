Российский шестикратный чемпион мира по плаванию Колесников поставил на место МОК одной фразой

Россиянин Климент Колесников резко осудил решение Международного комитета (МОК) допустить российских атлетов до летней Олимпиады-2024 в Париже с условием, что они будут участвовать в стартах без флага и гимна в качестве нейтральных спортсменов.

В ответ на заявление МОК Колесников заявил, что не пойдет на такое ни при каких обстоятельствах.

«Могу говорить только за себя. Я на это пойти не могу», - заявил Колесников в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) выпустила собственные требования для нейтрального статуса российских пловцов, обязав их осудить проводимую Рроссией на Украине СВО. Во Всероссийской федерации плавания уже назвали выставленные россиянам требования неприемлемыми.