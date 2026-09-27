«$100 млн за песни Шатунова»: Разин захотел судиться с дистрибьюторами в США

Mash: компания Разина подала иск в США, потребовав $100 млн за песни Шатунова

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Американская фирма 62-летнего продюсера Андрея Разина World Media Alliance Label подала иск в суд США, потребовав как минимум $100 млн за распространение песен Юрия Шатунова, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Под удар попали дистрибьюторы TuneCore, французская компания Believe и российское «Издательство Монолит». Дистрибьюторы размещали композиции «Седая ночь», «Белые розы», «Не молчи», «Одноклассники», «Грезы» и «Звездная ночь» на платформах YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon и Tidal.

Отдельные претензии Разина касаются использования системы YouTube Content ID и изменения данных релизов. Spotify уже полностью удалил спорные треки Шатунова со своей платформы из-за разбирательства. Российское издательство «Монолит» связано с каталогом группы еще с 2010 года. В России права на песни «Ласкового мая» закреплены за законными наследниками Шатунова.

Ранее сообщалось, что Андрей Разин заблокировал аккаунт автора песни в ИИ-обработке Silver Night.

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