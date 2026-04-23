Секреты мастерства: кто стал лучшим сварщиком Красногорска в 2026 году

На площадке АО «Бецема» в третий раз прошел региональный конкурс «Лучший по профессии» среди сварщиков. В состязании за звание лучшего приняли участие опытные мастера со всего городского округа Красногорск, многие из которых продолжили семейное профессиональное дело.

По итогам конкурса определились три призера из числа сотрудников предприятия: первое место занял Матвей Новиков, второе — Юрий Завальный, третье — Станислав Стрела.

Председатель Совета депутатов городского округа Красногорск и генеральный директор АО «Бецема» Сергей Трифонов отметил важность регулярного проведения конкурса. По его словам, ежегодное выявление лучших специалистов — это заслуженная благодарность общества мастерам, которые много лет преданно трудятся в своей профессии и добиваются высоких результатов.

В рамках мероприятия для учащихся Образовательного центра им. А. Н. Косыгина провели профориентационную экскурсию. Школьники познакомились с тонкостями профессии сварщика: посетили цех № 3, где шел конкурс, и два корпуса компании «Бестром». Мероприятие прошло в рамках программы партии «Единая Россия», помогающей выпускникам узнать больше о местных предприятиях.