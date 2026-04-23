В Красногорске возведут дома в составе ЖК «Аникеевский»

В Красногорске продолжается строительство ЖК «Аникеевский», девелопер проекта — ГК «Гранель» завершает земляные работы и ведет устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции в корпусе 7. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Кроме того, в корпусе 13 завершится устройство монолитных сборных железобетонных вертикальных конструкций и перекрытий, кладка наружных стен и внутренних перегородок, ведется остекление, в корпусе 12.1 - завершается устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, в корпусе 12.2 - монтаж оконных конструкций. Работы также проходят в корпусах 1.1 и 1.2.

Первая очередь жилого комплекса предполагает строительство 10 жилых домов высотой 4-6 этажей с зелеными благоустроенными дворами, закрытыми от машин. Для автомобилей предусмотрены парковки.

