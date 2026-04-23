Как говорить с подростком? Ответы нашли на собрании в Красногорске

В Красногорске прошло первое муниципальное родительское собрание о безопасности детей — мероприятие состоялось в школе № 18. На встречу пришли десятки родителей из разных школ округа.

Ключевая тема обсуждения — защита детей в повседневной жизни и в интернете. Директор школы Ирина Виноградова в начале собрания подчеркнула значимость совместной работы родителей и педагогов. По ее словам, важно лучше понимать мир, в котором растут дети, и всегда быть готовыми прийти им на помощь.

С докладами выступили представители городской администрации, полиции, а также педагоги и психологи. Участники разобрали актуальные проблемы воспитания, поговорили о том, как выстроить доверительный диалог с подростками, и обсудили способы снизить риски, связанные с использованием социальных сетей.

Собрание стало пилотным для Красногорска. В перспективе аналогичные встречи планируют организовать на всех территориях округа, чтобы охватить все школы.