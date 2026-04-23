В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в четверг, 23 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей предупредили, что в регионе ожидается дождь и ветер с порывами до 15 м/с. Их призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон. При ДТП или ЧС необходимо незамедлительно обратиться по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.