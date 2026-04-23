Школа будущего уже строится: какие новшества ждут учеников гимназии № 7

В Красногорске на улице Вокзальной идет реконструкция гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева. Проект реализуется в рамках Народной программы «Единой России» — в ходе работ возведут пристройку на 975 учебных мест.

Сейчас строители занимаются устройством фундаментной плиты, собирают башенный кран и демонтируют аварийную постройку.

Новый учебный корпус будет оснащен всем необходимым для современного образования: в нем разместятся классы, лаборатории и мастерские, появятся актовый и многофункциональный спортивный залы, пищеблок с обеденным залом, библиотека с медиатекой, а также медицинские и административные помещения.

На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки и создадут зоны для отдыха. После завершения реконструкции общая вместимость школы достигнет полутора тысяч учащихся.