Школа будущего уже строится: какие новшества ждут учеников гимназии № 7
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]
В Красногорске на улице Вокзальной идет реконструкция гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева. Проект реализуется в рамках Народной программы «Единой России» — в ходе работ возведут пристройку на 975 учебных мест.
Сейчас строители занимаются устройством фундаментной плиты, собирают башенный кран и демонтируют аварийную постройку.
Новый учебный корпус будет оснащен всем необходимым для современного образования: в нем разместятся классы, лаборатории и мастерские, появятся актовый и многофункциональный спортивный залы, пищеблок с обеденным залом, библиотека с медиатекой, а также медицинские и административные помещения.
На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки и создадут зоны для отдыха. После завершения реконструкции общая вместимость школы достигнет полутора тысяч учащихся.