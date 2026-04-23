Почти 40 подмосковных школьников стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады

В число победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО), которая проводится совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» при координации Министерства науки и высшего образования РФ, вошли 39 подмосковных школьников, в общей сложности дипломантами 11-го сезона НТО стали 463 учащихся 8-11 классов из 59 регионов России, а также из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В финале олимпиады приняли участие более 2,1 тыс. школьников и студентов, его провели на площадках 24 вузов, а также технологических компаний в 11 городах России.

«Национальная технологическая олимпиада – особый проект для Президентской платформы. Она объединяет исследователей, технологические компании, государство, бизнес, университеты, школы», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Участники состязались в 34 профилях, им предстояло автоматизировать полные циклы горнодобывающих предприятий, создавать программные комплексы из беспилотников и манипуляторов для ликвидации последствий землетрясений и не только. Среди победителей из Подмосковья – Константин Талгаренко (школа № 3 (ГОЩ) Щелково, профиль «Информационная безопасность»), Константин Карманов («Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы г. Долгопрудный, профиль «Автономные транспортные системы»), Давид Сафаров («Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы г. Долгопрудный, профиль «Автономные транспортные системы») и другие.

Ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов подчеркнул, что финал НТО становится билетом в профессиональное сообщество, которое определяет технологический облик страны. Полный список победителей и призеров опубликован на сайте.

Организаторы готовится к запуску двенадцатого сезона, для желающих принять участие в уникальных командных инженерных соревнованиях уже открыта предварительная регистрация. Мероприятие проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

