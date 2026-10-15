Российская премьер-лига (РПЛ) изменила время начала двух матчей 11-го тура по согласованию с телевизионным вещателем.

18 октября «Спартак» и «Рубин» начнут свою встречу в 18:45 по московскому времени, а не в 18:30, как было запланировано раньше. Соответственно, на 15 минут сдвинуто и время следующего матча. Стартовый свисток игры «Балтика» — «Ростов» прозвучит в 21:00, а не в 20:45.

После 10 туров в РПЛ лидируют «Динамо» и ЦСКА (по 22 очка), также в группу лидеров входят «Зенит» и «Краснодар» (по 21), «Спартак» (20).

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