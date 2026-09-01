Кремация и загробная жизнь: в РПЦ ответили на волнующий вопрос верующих

Представитель Русской Православной Церкви разъяснил позицию по вопросу, который все чаще волнует верующих: влияет ли кремация на загробную жизнь души. Подробности о богослова выяснила редакция MK.RU .

Хотя церковная традиция всегда отдавала предпочтение погребению в земле, уподобляя тело зерну, возвращающемуся в почву, кремация не считается грехом, пояснил представитель РПЦ. Такой способ может быть оправдан реалиями крупных городов или особыми обстоятельствами, включая трагические случаи. В целом, церковь следует библейскому принципу: «Земля еси и в землю отъидеши» (Быт. 3:19).

Если кремация вызвана объективными причинами — например, требованиями местного законодательства (как в некоторых странах Азии), финансовыми трудностями семьи или невозможностью транспортировки тела к месту захоронения, — Церковь не считает это грехом родственников или усопшего.

Богослов подчеркнул: если выбрана кремация, то проводить отпевание нужно до нее. Это позволяет достойно проводить душу в путь. Особое значение имеют молитвы близких — особенно в первые сорок дней после смерти. Именно духовная поддержка, а не физическая оболочка, играет ключевую роль в загробной жизни, добавил он.

После кремации урна с прахом должна быть обязательно предана земле (похоронена в могилу или колумбарий). Развеивать прах по ветру или хранить урну дома считается с православной точки зрения недопустимым.

Таким образом, догматических запретов нет. Однако священнослужитель призвал верующих не зацикливаться на внешних формах, а сосредоточиться на внутреннем состоянии: регулярно исповедоваться и причащаться, чтобы укрепить связь с Богом и подготовиться к переходу в вечность.